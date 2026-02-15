Perseguitava l’ex compagna, 34enne ai domiciliari nel Ragusano

MODICA (RAGUSA) (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato un 34enne di Modica, gravemente indiziato di aver perseguitato l’ex compagna, contattandola pedinandola e seguendola in ogni spostamento quotidiano. La vittima, anche lei modicana, aveva già denunciato presso la Stazione Carabinieri di Modica diversi episodi che ormai da mesi la gettavano nello sconforto, poiché il suo ex compagno, dopo la decisione di terminare la relazione da parte della donna, non si rassegnava ad accettare l’allontanamento ed iniziava a seguirla, contattarla insistentemente, pedinarla, appostarsi sotto casa e nei luoghi che abitualmente frequentava. Nei giorni scorsi, l’ennesimo appostamento nei pressi di un bar da parte dell’uomo: la vittima, entrata nell’esercizio commerciale, si è accorta che il suo ex compagno era lì fuori parcheggiato nella sua auto a pochi metri dall’ingresso, cercando di attirare la sua attenzione accendendo e spegnendo i fari e facendole capire che lì sarebbe rimasto finchè non fosse riuscita. La donna è stata colta da un forte stato di agitazione e paura che la portava a contattare il 112. Di lì a poco è giunta una gazzella dei Carabinieri che ha trovato l’uomo ancora “appostato” in auto intento ad attirare l’attenzione della donna attraverso l’accendimento e spegnimento dei fari. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha così permesso che la situazione, ormai già grave, non subisse una escalation che avrebbe potuto mettere in serio pericolo l’incolumità della donna.

Il 34enne è stato pertanto arrestato in flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea. Al termine dell’udienza di convalida il giudice del Tribunale di Ragusa ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

