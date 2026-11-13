PALERMO (ITALPRESS) – Trasformare le periferie da luoghi della marginalità a nuove centralità urbane, intervenendo contemporaneamente su servizi, istruzione, mobilità, spazi pubblici e opportunità economiche. È questa una delle condizioni per ridurre i divari territoriali e fare delle Città Metropolitane del Mezzogiorno un motore più forte della crescita economica e sociale del Paese. È il messaggio che emerge dallo Studio “Il valore del rilancio delle periferie urbane per la crescita socio-economica delle aree metropolitane del Mezzogiorno d’Italia”, realizzato da TEHA Group con il Comune di Palermo e presentato da Cetti Lauteta, Partner The European House – Ambrosetti e Responsabile Scenario Sud di TEHA Group e Jacopo Palermo, Partner Associato e responsabile practice Real Estate&Construction, TEHA Group, in occasione della prima edizione dell’omonimo Forum, ospitato presso l’Istituto E. Ascione di Palermo.

Lo Studio nasce con l’obiettivo di rafforzare il dibattito nazionale sul rilancio dei quartieri caratterizzati da maggiori fragilità socio-economiche, identificando ambiti di investimento e proposte di politica pubblica capaci di abilitare una crescita più inclusiva e sostenibile. L’analisi è stata accompagnata da un percorso di ascolto di rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, sociale e associativo, con un approfondimento specifico sulla realtà di Palermo.

Le 14 Città Metropolitane italiane concentrano il 36,1% della popolazione nazionale e generano il 41,1% del Valore Aggiunto italiano, pari a circa 792 miliardi di euro. Eppure, dietro questo ruolo di motore economico si nasconde una frattura molto marcata: le sette Città Metropolitane del Centro-Nord generano complessivamente 433 miliardi di euro di Valore Aggiunto in più rispetto alle sette del Sud.

Il divario diventa ancora più evidente guardando alla ricchezza prodotta per abitante: il Valore Aggiunto pro capite medio delle Città Metropolitane meridionali è pari a 22.823 euro, contro 32.953 euro della media delle Città Metropolitane italiane. Le sette Città Metropolitane del Sud occupano inoltre le ultime sette posizioni nazionali per Valore Aggiunto pro capite. Uno dei principali elementi di attenzione riguarda le nuove generazioni.

Nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno l’incidenza media dei giovani che non studiano e non lavorano raggiunge il 27,5%, contro il 24% della media delle Città Metropolitane italiane. Anche l’uscita precoce dal sistema di istruzione è maggiore: 16,7% contro il 14,6%. Ma proprio sul lavoro giovanile lo Studio individua anche un potenziale significativo. Tra il 2021 e il 2025 il tasso di occupazione dei 15-34enni è cresciuto di 2,2 punti percentuali nelle Città Metropolitane del Sud, contro i 3,8 punti del Centro-Nord. Secondo la simulazione elaborata da TEHA Group, se il Sud avesse registrato lo stesso ritmo di crescita del Centro-Nord, si sarebbero potuti avere circa 26.300 giovani occupati in più.

Lo Studio dedica un approfondimento specifico a Palermo, che si conferma uno dei principali poli economici, universitari e logistici della Sicilia: concentra il 25,8% del Valore Aggiunto regionale, il 38,1% delle start-up innovative siciliane, il 40% del traffico aeroportuale e il 26,2% delle presenze turistiche regionali. Accanto a questi punti di forza rimangono tuttavia fragilità, che si concentrano nelle periferie: l’analisi dell’Indice di Disagio Socio-Economico evidenzia che il 56% delle aree sub-comunali di Palermo presenta livelli di disagio superiori alla media cittadina, con criticità particolarmente concentrate in quartieri come San Filippo Neri-ZEN, Brancaccio, Borgo Nuovo e Albergheria.

Per individuare le cause dei differenziali territoriali e le leve sulle quali intervenire, TEHA Group ha costruito un Tableau de Bord basato su tre pilastri: disponibilità di servizi nel territorio, valorizzazione del capitale umano e ambiente urbano. L’analisi evidenzia come le Città Metropolitane del Mezzogiorno tendano a concentrarsi nelle posizioni più basse soprattutto nelle prime due dimensioni, mostrando criticità nell’accessibilità e nell’efficienza dei servizi e nella capacità di valorizzare e trattenere capitale umano.

A Palermo, in particolare, il Tableau de Bord evidenzia criticità nel trasporto pubblico, nell’efficienza della rete idrica, nell’attivazione dei giovani e nella qualificazione della popolazione. La Città Metropolitana si colloca invece relativamente meglio su alcuni indicatori ambientali e sanitari. Da questi dati si innesta l’azione del Comune a beneficio delle periferie, principalmente nei quartieri San Filippo Neri (ZEN), Borgo Nuovo e nell’area della Costa Sud.

Secondo le elaborazioni TEHA, 249.156 cittadini, pari al 39,6% della popolazione di Palermo, avranno una nuova fermata del tram entro 800 metri. Nelle periferie considerate, il beneficio medio in termini di riduzione dei tempi di accesso ad almeno una destinazione è pari al 22,9%, contro l’8,2% della media cittadina: un vantaggio quasi tre volte superiore. Il miglioramento è particolarmente rilevante per l’accessibilità sanitaria: verso il polo Policlinico-Civico il beneficio stimato nelle periferie raggiunge il 17,8%, circa tre volte il 5,6% medio cittadino.

Tre aree mostrano concretamente il potenziale di una rigenerazione integrata. A San Filippo Neri, gli interventi previsti porterebbero la quota di popolazione che vive entro cinque minuti a piedi da almeno un servizio dal 48,3% al 60,4%. Nel complesso 11.770 residenti, il 93,2% della popolazione del quartiere, beneficerebbero di un miglioramento effettivo della prossimità ai servizi.

Nell’area della Costa Sud, il percorso di rigenerazione coinvolge un litorale di circa sette chilometri e potrebbe migliorare concretamente la prossimità ai servizi per oltre 23 mila residenti, pari al 36,9% della popolazione dell’area analizzata. A Borgo Nuovo, invece, il Masterplan interessa circa 5,9 ettari di spazio urbano e potrebbe determinare un miglioramento della prossimità per oltre 6.700 residenti.

L’analisi TEHA evidenzia come intervenire esclusivamente sulla dimensione fisica non sia sufficiente. La rigenerazione produce valore quando integra spazio urbano, accesso ai servizi e rafforzamento del capitale umano e sociale. Scuola, cultura e sport diventano quindi infrastrutture di inclusione, mentre la capacità di garantire continuità istituzionale e presidio nel tempo rappresenta una condizione essenziale per rendere sostenibili gli interventi.

Su San Filippo Neri, TEHA ha inoltre sviluppato uno scenario illustrativo di medio-lungo periodo per valutare come un intervento integrato, accompagnato da politiche su lavoro, reddito e istruzione, potrebbe incidere sulle determinanti del disagio. Nello scenario simulato, l’indice IDISE scenderebbe da 111,1 a 107,5, recuperando circa il 32% del divario rispetto alla media di Palermo, pur senza annullare le fragilità strutturali. La stima rappresenta una simulazione e non una previsione puntuale.

“Il rilancio delle periferie urbane deve essere una priorità nazionale, soprattutto al Sud. Le evidenze dello Studio mostrano che intervenire insieme su mobilità, servizi, istruzione e qualità dello spazio urbano può ridurre le distanze, non soltanto fisiche, tra centro e periferia, rendendo le nostre città nel loro complesso più vivibili ed inclusive. La vera sfida è trasformare singoli progetti e interventi in una strategia integrata e continuativa, capace di accompagnare la rigenerazione urbana con quella sociale e di offrire, soprattutto ai giovani, nuove opportunità di formazione, lavoro e partecipazione. In questa prospettiva Palermo può essere un laboratorio per il Sud e ci aspettiamo che i numeri di impatto che abbiamo stimato legati ai principali interventi di riqualificazione possano essere confermati”, ha sottolineato Cetti Lauteta, Partner The European House – Ambrosetti e Responsabile Scenario Sud di TEHA Group.

“La nostra Amministrazione sta portando avanti un impegno concreto e strutturale per il rilancio delle periferie, con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali, colmare le disuguaglianze e garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità, indipendentemente dal quartiere in cui vivono. Stiamo investendo risorse importanti in aree come lo ZEN, Borgo Nuovo e la Costa Sud, attraverso interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana, miglioramento della mobilità e potenziamento dei servizi. Ma siamo consapevoli che rigenerare un quartiere non significa soltanto riqualificarne gli spazi. Significa soprattutto investire nelle persone, nelle nuove generazioni e nel loro futuro. Per questo, accanto alle opere pubbliche, stiamo lavorando per rafforzare la dimensione sociale ed educativa, a partire dalla scuola, con la realizzazione di nuovi plessi scolastici e il potenziamento dell’offerta educativa, anche attraverso l’ampliamento della disponibilità di posti negli asili comunali. Vogliamo che le periferie diventino luoghi di opportunità, crescita e partecipazione, superando una condizione di marginalità che per troppo tempo ha alimentato distanze sociali ed economiche. La nostra visione è quella di una Palermo più inclusiva, nella quale infrastrutture, servizi, istruzione e politiche sociali procedano insieme. È questa la direzione in cui stiamo investendo: non interventi isolati, ma un progetto complessivo di città che metta al centro le persone e non lasci indietro nessun quartiere”, ha dichiarato il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

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-Foto xd6/Italpress-

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