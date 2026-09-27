CAGLIARI (ITALPRESS) – Pericolo incendi di livello medio, con codice giallo e fase operativa di attenzione, lunedì 28 settembre ampi settori del nord-est dell’isola, dell’Oristanese e del centro-sud, fino al Sulcis-Iglesiente e all’area meridionale. È quanto indica il bollettino della Direzione generale della Protezione civile regionale.

Per tutte queste zone è prevista la fase operativa di attenzione. In caso di pericolosità media, precisa la Protezione civile, le condizioni sono tali che, qualora si sviluppi un incendio, se affrontato tempestivamente può essere contrastato con le forze ordinarie di terra, eventualmente integrate dall’impiego dei mezzi aerei regionali.

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