CAGLIARI (ITALPRESS) – Caos al Centro di Prima Accoglienza di Monastir. I Carabinieri della Compagnia di Dolianova sono intervenuti nei pressi del CPA a seguito di una segnalazione per un’aggressione ai danni di quattro cittadini extracomunitari, tutti ospiti della struttura. Secondo quanto appreso dai militari, i quattro percorrevano a piedi la strada che conduce dal centro abitato di Monastir al CPA e sono stati raggiunti da un gruppo di 6 ragazzi italiani giunti a bordo di 2 autovetture.

Gli aggressori li avrebbero colpiti con bastoni, spranghe e sassi, per poi darsi alla fuga verso il paese. Il gesto sarebbe scaturito come reazione a un presunto episodio di scherno subito poco prima da uno dei giovani italiani da parte di uno dei migranti. I tempestivi accertamenti condotti dai militari, hanno consentito di identificare il gruppo, sequestrare le armi utilizzate e segnalare la loro posizione all’Autorità Giudiziaria.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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