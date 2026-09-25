Operazione della Polizia contro la produzione e il traffico di droga nella provincia di Nuoro, 9 misure cautelari

NUORO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito all’alba, nei territori di Gavoi, Ollolai e Lula, 7 misure cautelari restrittive, tra carcere e domiciliari, e 2 obblighi di dimora con prescrizioni, emesse dal Gip del Tribunale di Nuoro.

L’indagine della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, con il Commissariato di Gavoi e coordinata dalla Procura, ha individuato due gruppi criminali che avrebbero operato in collaborazione: uno dedito alla coltivazione e cessione di marijuana tra Gavoi e Ollolai, l’altro, con base a Lula, specializzato nel traffico di cocaina destinata allo spaccio nella provincia di Nuoro e nei comuni costieri della Baronia.

Le indagini, durate circa otto mesi, hanno portato al sequestro di oltre un chilo di cocaina, più di 3 chili di marijuana, hashish e droghe sintetiche come MDMA ed ecstasy, oltre a 5 mila euro in contanti e munizioni detenute illegalmente.

A uno degli indagati destinatari della custodia in carcere sono contestati anche la detenzione illegale di un’arma da fuoco e l’uccisione di un cane, episodio ripreso in un video trovato nel suo cellulare. Durante le operazioni sono stati impiegati oltre 70 operatori, con unità cinofile e Reparto Prevenzione Crimine.

– Foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).