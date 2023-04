BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Sergio Perez vince il Gran Premio dell’Azerbaijan, al termine di una gara dominata nella quale il messicano è anche riuscito a mettersi dietro il compagno di squadra Max Verstappen. Uno-due Red Bull e terzo posto per Charles Leclerc, che conquista il primo podio stagionale suo e della Ferrari, facendo meglio del compagno di scuderia Carlos Sainz, solo quinto dietro al connazionale dell’Aston Martin, lo spagnolo Fernando Alonso. Sesto e settimo posto per Lewis Hamilton e Lance Stroll, con George Russell, Lando Norris e Yuki Tsunoda che chiudono la top ten dei piloti a punti in questo quarto appuntamento del Mondiale 2023 di F1. “Oggi ha funzionato tutto alla perfezione – esulta Perez, vincitore ieri anche della sprint race – Siamo riusciti a superare Leclerc presto e a mettere pressione su Verstappen, avendo poco degrado gomme dopo il primo pit stop. La gara si è messa subito bene, dopo la Safety Car invece è stato diverso, con tutte le vetture raggruppate e il ritmo di molti che è aumentato di molto. Il modo in cui Verstappen ha messo pressione durante tutta la gara mi ha reso la vita difficile. Ho sbattuto un paio di volte nel muro, ma per fortuna l’anteriore destra ha retto molto bene”.

