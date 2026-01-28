Perequazioni per i medici dell’ARNAS ‘G. Brotzu’, Todde “Risultato atteso da vent’anni”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Questo risultato arriva dopo oltre vent’anni di inerzia. Era necessario sanare un’ingiustizia che durava da troppo tempo e che aveva prodotto disuguaglianze non più accettabili. Abbiamo scelto di entrare nel merito dei problemi, affrontarli con perseveranza e responsabilità, e risolverli attraverso un metodo chiaro e trasparente, condiviso con i rappresentanti di categoria e con le organizzazioni sindacali”. Così la presidente della Regione e assessora della Sanità ad interim, Alessandra Todde, sul percorso di perequazione economica per il personale dirigente medico dell’ARNAS ‘G. Brotzu’, con la definizione delle annualità 2023 e 2024.

La perequazione relativa all’anno 2023 è stata regolarmente corrisposta al personale avente diritto con la busta paga del mese di dicembre 2025, nel rispetto degli impegni assunti. Per quanto riguarda l’annualità 2024, l’ARNAS ‘G. Brotzu’ ha confermato che le somme spettanti alla dirigenza medica saranno erogate con la busta paga del mese di febbraio 2026. Per il personale non dirigente le perequazioni risultano già liquidate. In particolare, l’annualità 2023 è stata corrisposta nel mese di agosto 2025 e l’annualità 2024 nel mese di novembre 2025. La sottoscrizione dell’accordo sulla perequazione 2024, avvenuta al termine di un articolato confronto tra l’Azienda e le Organizzazioni sindacali della dirigenza medica, consolida il lavoro avviato nei mesi scorsi per superare una criticità annosa.

“Un ringraziamento va alla Direzione dell’ARNAS ‘G. Brotzu’ per aver rispettato, con puntualità e rigore, gli impegni assunti in merito ai diritti economici del personale”, sottolinea Todde. La Regione conferma infine la “disponibilità a proseguire il confronto istituzionale con l’ARNAS ‘G. Brotzu’ e con le parti sociali, anche in vista della programmazione delle risorse per le annualità successive, con l’obiettivo di garantire stabilità, equità e sostenibilità al sistema sanitario sardo”.

– Foto Regione Sardegna –

(ITALPRESS).