Perego “Cyber è un pilastro della strategia nazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “La natura pervasiva e trasversale del dominio cyber è ciò che lo rende unico e cruciale per la sicurezza collettiva”. Così il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenendo all’evento “Industria nazionale Cyber: verso l’autonomia strategica e tecnologica”, organizzato dalla Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD) presso il Centro Alti Studi Difesa (CASD).

“Un attacco informatico oggi può potenzialmente generare conseguenze ben più gravi di un attacco convenzionale”, spiega il sottosegretario. “Minacciare ospedali, centrali energetiche, infrastrutture digitali significa mettere a rischio il cuore pulsante del nostro sistema sociale ed economico, ed è per questo che difesa e sicurezza devono essere considerati veri e propri pilastri dello sviluppo e del benessere della nostra società”, prosegue.

“Il dominio cyber si intreccia strettamente anche con quello marittimo, e nel particolare della dimensione underwater che, spesso trattata in modo superficiale, risulta fondamentale alla nostra quotidianità – continua Perego –. Basta pensare che oltre il 98% dei dati digitali mondiali viaggia attraverso dorsali e l’energia attraverso infrastrutture strategiche poste nei fondali, infrastrutture che dobbiamo proteggere con efficacia”.

“L’Italia, come molti alleati NATO ed europei, sta investendo con determinazione nel rafforzamento dello strumento militare, e il dominio cyber sarà sempre più centrale in questo processo – afferma Perego -. La creazione di un’arma cyber nazionale sarà un tassello decisivo per rafforzare la nostra autonomia strategica e dare un contributo tangibile anche alla sicurezza dell’Europa e degli alleati. La cybersicurezza non può più essere vista come un tema limitato alla difesa o solamente a grandi aziende perché è esattamente l’opposto, riguarda tutti, ogni giorno. È quindi fondamentale promuovere una cultura diffusa della sicurezza digitale, che ispiri ogni cittadino a diventare parte attiva di un sistema collettivo di protezione. L’industria nazionale ha un ruolo strategico per affermare un’autonomia digitale e tecnologica che sia all’altezza delle sfide globali”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).