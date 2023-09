NAPOLI (ITALPRESS) – Il Museo e Real Bosco di Capodimonte di

Napoli ed ENGIE hanno avviato un progetto di efficienza

energetica, riqualificazione e valorizzazione del sito museale.

L’iniziativa è stata illustrata oggi a Napoli dal Direttore del

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, dal CEO di

ENGIE Italia, Monica Iacono, dal Ministro della Cultura, Gennaro

Sangiuliano, in una conferenza stampa a cui ha preso parte anche

il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Il progetto di transizione ecologica, in linea con gli obiettivi

di decarbonizzazione al livello nazionale ed europeo, verrà

realizzato grazie a un partenariato pubblico-privato (PPP), il

primo in Italia all’interno del Ministero della Cultura, per lo

sviluppo e la riqualificazione di un museo autonomo. Gli

interventi prevedono la riduzione dei consumi, l’integrazione di

energie da fonti rinnovabili e una nuova illuminazione dell’intera

area del Museo.

Engie, tra gli operatori di riferimento del comparto energetico,

consentirà al Museo di autoprodurre il 90 per cento dell’energia

necessaria al proprio fabbisogno: verrà progettato e installato un

impianto di trigenerazione capace di garantire 800 MWh di

produzione di energia elettrica e 1 GWh di produzione di energia

termica all’anno. Inoltre, 4.500 moduli fotovoltaici,

completamente integrati e invisibili, produrranno circa 800 MWh di

energia ogni anno. Complessivamente, il Museo beneficerà di un

risparmio energetico di oltre il 50 per cento, con un taglio di

emissioni di CO2 di 1700 tonnellate, pari alla piantumazione di

circa 20mila alberi.

La Soprintendenza ai beni culturali, nel motivare il proprio

parere positivo, ha riconosciuto la rilevanza del progetto come

modello pilota e sperimentale, sottolineando l’alto profilo degli

interventi e la profonda innovazione tecnologica, in particolar

modo sul tema dell’efficientamento energetico.

“In questi giorni di dibattito in Italia sulla direzione da

prendere in ambito energetico, Engie, con il suo modello integrato

sull’intera filiera energetica, può concretamente supportare i

piani nazionali di decarbonizzazione, sia attraverso la produzione

di energia da fonti rinnovabili, utility scale e distribuite, sia

con interventi robusti di efficienza energetica. ” afferma Monica

Iacono, CEO di Engie Italia. “Anche l’efficienza energetica del

patrimonio artistico culturale è un tassello fondamentale per

supportare il percorso di decarbonizzazione del Paese. La

riqualificazione avviata con il Museo di Capodimonte rappresenta

una sfida sia per un’azienda come Engie, impegnata a supportare

anche la pubblica amministrazione nel percorso di transizione

energetica, sia per l’intero sistema museale, che può replicare

interventi come questo e ottenere benefici economici, ambientali e

sociali”.

“Nel 2025 il Museo e Real Bosco di Capodimonte – spiega Sylvain

Bellenger, direttore generale del Museo e Real Bosco di

Capodimonte – avrà un volto completamente nuovo e sarà il primo

sito culturale in Italia completamente sostenibile. Quella della

transizione energetica è la sfida più complessa che la

contemporaneità ci pone e Capodimonte ha deciso di accettarla e

vincerla grazie ad una virtuosa partnership tra pubblico e

privato. La missione ambientale – insieme a quella sociale, della

tutela e valorizzazione e della digitalizzazione – è stata sin da

subito l’obiettivo di quest’Amministrazione. La governance e il

restauro dei giardini storici del Bosco, la restituzione delle

architetture vegetali, la rivoluzione ecologica dell’irrigazione e

della cura del verde hanno rivoluzionato l’uso e anche il rispetto

che i napoletani nutrono per il loro Bosco. Con il Project

Financing facciamo un altro grande passo in avanti, ponendo al

centro la sostenibilità energetica, attraverso il recupero e

l’efficientamento dell’intera Reggia, prevedendo innovativi

interventi sugli impianti e sugli spazi di accoglienza e

allestimento. Con questi progetti, entro il 2025, Capodimonte sarà

uno dei musei più avanzati in Europa in termini di tecnologia e di

gestione”.

“Con questo progetto, oltre a migliorare la sostenibilità

energetica e ambientale del Museo e del Real Bosco di Capodimonte

rendendo l’esperienza dei visitatori più moderna e confortevole,

il Ministero della Cultura intende dare un forte impulso alla

valorizzazione dei nostri beni culturali anche attraverso servizi

innovativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e

l’utilizzo della tecnologia digitale”. Lo ha affermato il Ministro

della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha aggiunto: “Grazie alla

virtuosa collaborazione tra pubblico e privato siamo riusciti a

creare un modello replicabile in altre realtà museali, attuando in

pieno, grazie ad un’iniziativa di grande valore culturale ed

ambientale, le prescrizioni sulla tutela del paesaggio e del

patrimonio storico ed artistico della Nazione indicate

dall’articolo 9 della Costituzione”.

