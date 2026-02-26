Prendete le aspettative professionali tradizionali e moltiplicatele per dieci: otterrete la famiglia immigrata media. Il contrasto è notevole. Con aspettative tradizionali si intende un percorso chiaro. Studi con impegno, poi studi ancora di più, sali la scala aziendale e, BAM, sei sistemato per la vita, con una casa di proprietà e un reddito stabile.

L’obiettivo finale è un impiego a lungo termine. È un obiettivo onorevole. Perché? Perché molti genitori immigrati provengono da contesti di profonda instabilità. Certo, non è una regola universale. Ma molti immigrati cercano una vita migliore, lasciandosi alle spalle povertà, instabilità politica, guerre vere e proprie o l’impossibilità (per qualsiasi motivo) di realizzare i propri sogni. Sanno cosa significa non avere nulla. Nemmeno la speranza.

Perché la Gen Z è diversa? Basta osservare il loro comportamento nel mercato del lavoro, no? Cambi frequenti di impiego, aumento del lavoro freelance, decisioni di carriera rimandate, per citarne alcuni. Sì, sono capaci di creare sottotitoli video gratis in pochi minuti, ma sanno mantenere un lavoro? Questo non è un attacco alla Gen Z, tutt’altro. Ogni generazione sceglie il percorso che ritiene più adatto al proprio stile di vita e ai propri obiettivi. Tuttavia, molti genitori immigrati interpretano questo comportamento come una mancanza di serietà o, più precisamente, come ingratitudine.

Il cambiamento è destabilizzante, ma prevedibile

La prima cosa che tutti i genitori immigrati desiderano per i propri figli è l’istruzione. È comprensibile, ma spesso il messaggio non raggiunge il destinatario. Prima di proseguire, voglio sottolineare quanto comprenda entrambe le parti. Anzi, provo empatia per entrambe le generazioni, ma sembra che non riescano a capirsi.

I figli dicono: ci avete portato qui (inserire qualsiasi Paese del cosiddetto primo mondo) per avere più opportunità, e ora che stiamo davvero approfittando di quelle opportunità, ci dite che lo stiamo facendo nel modo sbagliato.

I genitori, che hanno già vissuto tempi turbolenti e che non solo hanno colto le opportunità, ma spesso le hanno create grazie alla loro formazione, cercano di insegnare lo stesso metodo ai figli. Eppure la verità sta nel mezzo.

Non si può insegnare a un figlio dell’estate cosa significhi avere freddo. Purtroppo certe esperienze si possono solo vivere. Non si possono trasmettere con le parole.

Cosa significavano i percorsi di carriera tradizionali

Storicamente, il modello seguito dai genitori immigrati aveva perfettamente senso. L’istruzione era una scala garantita verso l’ascesa sociale. Un impiego stabile significava protezione dalle turbolenze esterne. Inoltre, la lealtà verso un unico datore di lavoro era considerata una virtù.

Naturalmente, i genitori desiderano la stessa stabilità per i propri figli. Tutti i genitori lo desiderano. Queste aspettative sono perfettamente razionali e non sono affatto superate. Anche i datori di lavoro cercano personale leale, disposto a dare il massimo.

La Gen Z spesso non è d’accordo. Anche questo è comprensibile. Sì, le aziende chiedono lealtà, ma non ti metterebbero forse da parte quando non rispondi più alle loro esigenze? Certamente sì. E spesso non si tratta nemmeno della tua etica professionale.

La Gen Z si chiama fuori

Molti giovani non vogliono far parte del “circo”, e non senza motivo. Ci sono realtà economiche che la Gen Z deve affrontare.

Debiti studenteschi schiaccianti per un’istruzione che non garantisce nulla, o che non è particolarmente richiesta dal mercato del lavoro.

Un mercato immobiliare che soffoca chiunque osi entrarvi. Davvero. Sono poche le persone sulla trentina che possono permettersi una casa da sole. Intendo acquistare, non affittare, anche se l’affitto è comunque problematico.

C’è poi l’instabilità del mercato del lavoro: licenziamenti, contratti a termine, sicurezza occupazionale indebolita, soprattutto nel settore tecnologico, che la Gen Z considerava quasi “proprio”.

Anche il cambiamento culturale ha un peso. L’importanza attribuita a flessibilità e autonomia ha spinto molti giovani a proteggere i propri confini personali più di ogni altra cosa. Senza contare l’enfasi crescente sulla salute mentale, che ha contribuito a formare una generazione spesso meno tollerante al disagio, il quale, però, fa inevitabilmente parte della vita adulta.

Infine, l’accesso digitale ha avuto un ruolo decisivo. Le fonti di reddito online rendono visibili e, soprattutto, raggiungibili alternative concrete. Non è necessario alzarsi alle sei e attraversare la città per essere alla scrivania alle otto. Si può scendere dal letto alle 7:55 ed essere comunque puntuali per una riunione, magari senza accendere la videocamera.

Le tensioni familiari sono eterne

Abbiamo visto perché l’incertezza professionale appare più rischiosa nelle famiglie immigrate, e con buone ragioni. Ma il contrasto tra la logica della sopravvivenza della prima generazione e la sperimentazione della seconda è evidente.

Un lavoro percepito come instabile (agli occhi dei genitori) viene interpretato come irresponsabilità. Eppure, se guardiamo più a fondo, la capacità della Gen Z di convivere con l’instabilità è notevole. Si può sostenere che questa serenità derivi anche dal fatto di avere genitori pronti a fare da rete di sicurezza. Ed è parzialmente vero.

La paura di sprecare un’opportunità è più grande di quanto pensiamo. I genitori immigrati hanno visto persone rinunciare alle proprie ambizioni perché non volevano studiare o migliorarsi. Hanno visto opportunità buttate via che avrebbero potuto garantire sicurezza economica.

Che aspetto ha il successo tra generazioni diverse?

La differenza tra diversificazione del reddito e carriera unica non è il punto centrale. Ognuno può scegliere ciò che preferisce. Ciò che conta davvero è l’unità all’interno delle famiglie e delle culture. Quando si crea una comunità di famiglie con esperienze simili, si osserva come anche le aspettative inizino ad adattarsi.

Qual è il lato positivo? Le competenze trasferibili acquisite attraverso lavori non tradizionali non sono affatto irrilevanti. Questi giovani possiedono abilità che i loro genitori potevano solo immaginare, e questo è un vantaggio. La familiarità precoce con la gestione finanziaria, grazie al lavoro freelance o autonomo, è un ulteriore punto di forza. Le opportunità globali rese possibili dal lavoro a distanza hanno aperto porte infinite.

Una cosa è chiara. Le famiglie immigrate potrebbero dover ripensare il concetto di sicurezza, perché ciò che pensavano di sapere al riguardo sta cambiando rapidamente. È necessario riconoscere che l’incertezza è reale e inevitabile.

La Gen Z non rifiuta il duro lavoro. Rifiuta piuttosto le garanzie ormai superate che un tempo lo accompagnavano e che oggi sembrano non avere più la stessa solidità.

Entrambe le parti stanno reagendo allo stesso mondo instabile, semplicemente in modo diverso.