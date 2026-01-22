Per il Premier di Malta l’UE deve trovare una soluzione pragmatica sulla Groenlandia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha affermato che l’Unione europea deve trovare una “soluzione pragmatica” alle crescenti tensioni sulla Groenlandia, mettendo in guardia contro un’escalation con gli Stati Uniti alla vigilia di un vertice straordinario dei leader UE. Abela ha detto che l’UE non può permettersi di apparire debole, ma ha sottolineato che l’unità non richiede lo scontro. “Questo significa che dobbiamo alzare i toni per apparire uniti? No”, ha dichiarato. Abela ha evitato di commentare la legittimità dei dazi e si è mostrato cauto di fronte alla minaccia dell’UE di ricorrere al cosiddetto “bazooka commerciale”, affermando che qualsiasi risposta deve tener conto delle sue conseguenze. “Il nostro compito è abbassare questa temperatura rovente”, ha detto.

Il premier ha definito “molto forte” il rapporto tra Malta e Washington, descrivendolo come un’opportunità di dialogo, aggiungendo che al vertice presenterà una posizione “solida”. “Non resteremo sul filo del rasoio”, ha affermato. Funzionari del ministero degli Esteri hanno confermato che Malta ha sostenuto la Danimarca in modo riservato nei forum UE, ma i deputati dell’opposizione hanno ribadito che è necessaria una solidarietà pubblica, avvertendo che il silenzio rischia di creare un precedente pericoloso.

