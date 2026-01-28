Per il lancio della nuova Jeep Compass avventura e la musica di Radio Deejay

TORINO (ITALPRESS) – E’ andata in scena il 24 gennaio una giornata all’insegna dell’avventura, del divertimento e della musica, in autentico stile Jeep, per il lancio della Nuova Compass. La Fabbrica del Vapore di Milano ha infatti ospitato un evento gratuito e aperto a tutti che ha portato nel cuore della città lo spirito outdoor della Marca. A partire dal mattino, il folto pubblico ha potuto mettersi alla prova con pareti di arrampicata, zip line e numerose attività immersive, vivendo l’atmosfera di un vero Jeep Camp tra musica e intrattenimento, con la partecipazione di Radio Deejay. La giornata è proseguita con un’eccitante caccia al tesoro che ha coinvolto circa 250 persone in tre squadre capitanate dai dj Vic, Federico Russo e Wad, che hanno cercato tracce e indizi, affrontato prove e risposto a domande sulla Nuova Compass per la città di Milano. E per finire, la serata è stata animata da un coinvolgente DJ set.

Grande dunque, e tangibile, l’entusiasmo intorno a Nuova Compass, il SUV attraverso il quale Jeep sta riscrivendo le regole del segmento. E’ la terza generazione del SUV globale che è diventato una pietra miliare del successo del marchio in Europa e nel mondo, un modello che ha raggiunto globalmente oltre 2,5 milioni di vendite. Costruita sulla piattaforma all’avanguardia STLA Medium, la Nuova Compass unisce le migliori capacità della categoria, il design iconico di Jeep, la tecnologia avanzata e la completa libertà di scelta dei propulsori, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere la tecnologia che meglio si adatta alle loro esigenze, dagli ibridi efficienti all’alimentazione completamente elettrica.

Disegnata e progettata per eccellere ovunque, dalle strade cittadine e autostradali agli spostamenti quotidiani e alle avventure all’aria aperta, la Nuova Compass unisce stile di vita e design iconico con uno spazio interno e una versatilità impressionanti, grazie a un packaging efficiente. Offre ai clienti un’ampia gamma di opzioni: da una e-Hybrid da 145 CV e una e-hybrid plug-in da 225 CV, fino alle versioni completamente elettriche che erogano sino a 375 CV, trazione integrale e un’autonomia di 650 km. Questa vasta gamma di opzioni riflette un credo fondamentale di Jeep: la libertà di mobilità per ogni viaggio. Le raffinatezze aerodinamiche, tra cui un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, massimizzano l’efficienza senza compromettere lo spazio o la praticità. Nel frattempo, i sistemi Selec-Terrain, la protezione a 360 gradi e i sensori posizionati in modo intelligente migliorano sia la sicurezza che le prestazioni fuoristrada, preservando al contempo il comfort ai vertici della categoria che rende la Nuova Compass un SUV pratico ma altamente capace. Tecnicamente, la Nuova Compass offre la versatilità e le capacità per cui Jeep è nota. L’altezza da terra superiore a 200 mm, gli angoli di attacco e di partenza ottimizzati e i guadi dell’acqua fino a 480 mm garantiscono sicurezza su tutti i terreni.

La tecnologia di Nuova Compass è studiata per armonizzare funzionalità e design, creando un’esperienza utente pratica ed elegante. La schermata principale integra tutte le funzioni principali – media, navigazione, chiamate, climatizzazione – in un’interfaccia intuitiva. La plancia ospita un quadro strumenti digitale da 10,25” e uno schermo infotainment da 16”, con Head-Up Display per visualizzare i dati importanti senza distogliere lo sguardo dalla strada. Anche i comandi al volante sono stati progettati per massimizzare la pulizia e la semplicità, consentendo di gestire ACC, limiti di velocità, distanza, pagine del cluster, attivazione/disattivazione L2, riavvio/cancellazione ADAS e funzioni media con facilità, anche su terreni irregolari. Con questo livello di adattabilità, la Nuova Jeep Compass è molto più di un SUV. Le tecnologie integrate sono pensate per offrire comfort e serenità, trasformando ogni viaggio – dal traffico cittadino ai lunghi viaggi – in un’esperienza intelligente e gratificante. Una delle principali novità è la funzione One-Pedal Drive, disponibile sulle versioni BEV, che consente di gestire accelerazione e decelerazione con il solo pedale dell’acceleratore.

Questo sistema intuitivo rende la guida più semplice e rilassante, soprattutto nel traffico, rappresentando l’evoluzione naturale di ciò che il cambio automatico ha portato sul mercato: un nuovo livello di facilità, precisione e sicurezza nella guida quotidiana. Un altro importante progresso è l’introduzione, sulla Nuova Jeep Compass, della guida autonoma di Livello 2 di serie. Il pacchetto sicurezza si completa con funzioni all’avanguardia come il Predictive Adaptive Cruise Control (P-ACC) e il cambio corsia semi-automatico. Il P-ACC mantiene tutti i vantaggi dell’ACC Stop&Go tradizionale, aggiungendo la capacità di adattare la velocità in base al profilo stradale, ai limiti e alle curve o rotonde in arrivo. Il sistema rallenta automaticamente prima di una curva e accelera dolcemente quando la strada si raddrizza, garantendo maggiore serenità al volante. La funzione di cambio corsia semi-automatico, disponibile tra 70 e 180 km/h, assiste il conducente nei cambi di corsia con leggere correzioni di sterzo, offrendo un’esperienza di guida più sicura e serena.

Gli ordini sono già aperti, e Nuova Compass è offerta a 249 Euro al mese per la versione e-Hybrid, che consta di un motore termico più un’unità elettrica integrata nel cambio a doppia frizione a sei rapporti.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).