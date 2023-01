Nella categoria assistenza, post-vendita caldaie e sistemi di riscaldamento Bosch Termotecnica conferma la propria eccellenza aziendale ottenendo il primo posto nella classifica dell‘Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). Per il secondo anno consecutivo Bosch Termotecnica è vincitrice del Sigillo di Qualità ITQF, attestandosi al primo posto nel 2023 come “Migliori in Italia – N. 1 Servizio”. ITQF è specializzato in indagini di mercato finalizzate ad analizzare l’aspetto economico e qualitativo delle aziende attive in diversi settori, con l’obiettivo di creare maggior trasparenza e confrontabilità. I dati sono stati raccolti tra luglio e agosto 2022 attraverso un sondaggio rappresentativo della popolazione italiana. Agli intervistati e` stato chiesto se sono stati clienti dell’azienda negli ultimi tre anni e come giudicano il servizio ricevuto.

“Anche quest’anno i consumatori hanno scelto Bosch Termotecnica per il miglior servizio. Questo riconoscimento sottolinea nuovamente il nostro impegno nei confronti dei clienti. Siamo in grado di soddisfare ogni esigenza di comfort domestico dei consumatori seguendoli dalla scelta della soluzione più adatta, all’assistenza e post-vendita”, ha dichiarato Paolo Beolchi, Marketing Manager della Divisione Termotecnica di Bosch. (ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Bosch-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com