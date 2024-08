POTENZA (ITALPRESS) – “Come avevamo annunciato lo scorso primo agosto, verranno potenziate le navette per il trasporto pubblico da Matera all’aeroporto di Bari Palese. I nuovi bus, è stato ratificato oggi, entreranno in servizio a partire dal 26 agosto, grazie alla collaborazione tra la Regione Basilicata, il Comune di Matera e il Consorzio Cotrab”.

Lo ha dichiarato Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione civile della Regione Basilicata.

Due le coppie di corse che verranno aggiunte alle tre già operative. La prima partirà da Matera alle 8:30, con ritorno da Bari alle 11:30. La seconda partirà alle 14:00, con ritorno alle 17:30. La scelta degli orari è stata calibrata sulla base delle esigenze dell’utenza.

“Accrescere l’offerta del trasporto pubblico locale – ha spiegato Pepe – per creare nuove connessioni tra la Basilicata e la rete aeroportuale è una delle priorità del mio assessorato. Dal 12 agosto è partito il servizio di collegamento tra Potenza e l’aeroporto di Pontecagnano. Tra pochi giorni Matera sarà servita da più collegamenti con Bari Palese. Sono queste le risposte che diamo e che intendiamo proporre alla domanda di maggiori soluzioni di viaggio che viene dai lucani”.

– Foto: ufficio stampa Regione Basilicata –

(ITALPRESS).