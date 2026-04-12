Peparini e Fondazione Inda inaugurano il Vinitaly con “Dentro c’è l’Italia”

VERONA (ITALPRESS) - Il taglio del nastro del Vinitaly a Verona è stato suggellato dallo spettacolo "Dentro c'è l'Italia". Teatro, danza e musica si sono fuse in un’unica performance davanti a centinaia di spettatori. Lo spettacolo è stato realizzato da Giuliano Peparini e dalla Fondazione Inda di Siracusa, con la partnership di OpportunItaly e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. lcr/mgg/azn