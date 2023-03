ROMA (ITALPRESS) – Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ed Elena Micheli (Carabinieri) conquistano la finale nella prima tappa della World Cup 2023 di pentathlon moderno che si sta svolgendo al Cairo, in Egitto. L’atleta astigiana, quarta alle Olimpiadi di Tokyo e al rientro in una gara internazionale dopo la pausa per la maternità, e la campionessa del mondo in carica sono state protagoniste della semifinale “B”. Fuori invece, le altre due azzurre in semifinale, Irene Prampolini (Fiamme Oro) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro). Alice Sotero ed Elena Micheli hanno chiuso al comando la semifinale “B”, assieme all’egiziana Salma Abdelmaksoud, tutte a 1064 punti. Nella semifinale “A”, invece, sono rimaste fuori Maria Beatrice Mercuri ed Irene Prampolini, rispettivamente tredicesima e quattordicesima con 1030 e 1017 punti. Davanti a tutte si è piazzata l’atleta ucraina Olha Klunnikova con 1077 punti. La finale femminile è in programma sabato a partire dalle 9.20 ora italiana. In finale le ragazze affronteranno le prove di equitazione, scherma Bonus Round, nuoto e laser run. Intanto, nel pomeriggio, si è svolto il ranking round di scherma in vista delle semifinali maschili. Questi i risultati degli azzurri: Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) ha chiuso con 220 punti, Matteo Cicinelli (Carabinieri) a 195 e Federico Alessandro (Aeronautica Militare) a 185.

– foto ufficio stampa Fipm –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com