ROMA (ITALPRESS) – Aurora Tognetti conquista un prezioso quinto posto nella Finale di World Cup di Pentathlon Moderno ad Alessandria D’Egitto. La pentatleta ventiseienne del Centro Sportivo Carabinieri, alla sua prima Finale in carriera, ha concluso tra le prime sei al termine di una gara avvincente e combattuta, penalizzata da qualche errore di troppo al poligono. Quattordicesima l’altra italiana in gara, Alice Rinaudo (Fiamme Oro). Una finale femminile che si è colorata d’azzurro dai primi minuti, grazie all’ottima prova nell’eliminazione diretta della scherma delle due pentatlete italiane che hanno scalato il tabellone arrivando a scontrarsi nell’ultimo assalto. Le due azzurre si sono ritrovate fianco a fianco anche nella prova a ostacoli, con Aurora Tognetti che ha terminato con il secondo miglior risultato (00:33.35) alle spalle del fenomeno di casa Farida Khalil (00:29.20). Al termine di una prova di nuoto ben gestita e di un laser run che l’ha vista partire per prima, con un secondo di vantaggio sulla giovanissima egiziana, Aurora Tognetti ha terminato al quinto posto (1429 punti), mentre Alice Rinaudo, partita settima, ha terminato quattordicesima (1362 punti).

A trionfare, dunque, ancora una volta la 14enne Farida Khalil (1470 punti) che ha condotto una gara praticamente in solitaria, mentre alle sue spalle Tognetti, la coreana Seungmin Seong, la polacca Malgorzata Karbownik, rapidissima al poligono, hanno dato vita a una bella battaglia per il podio. Nel finale bella rimonta dell’ungherese Blanka Guzi, partita sesta e terza al traguardo (1440). Sul secondo gradino del podio, invece, la coreana Song (1443), mentre Karbownik ha terminato in quarta posizione. “Ho chiuso la mia prima Finale di Coppa del Mondo in quinta posizione, non mi posso lamentare! – ha commentato Aurora Tognetti – Sono molto contenta, ma non pienamente soddisfatta perché mi sono vista sfuggire per qualche errore di troppo nel tiro una possibile medaglia. Sono molto soddisfatta della scherma, nella quale ho combattuto con tutte le mie forze per vincere, poi nella prova dell’OD ho voluto fare tutto in sicurezza per mantenere il vantaggio, e nel nuoto ho gestito per arrivare lucida al laser run. Qui, purtroppo, ho fatto troppi errori nel tiro ma comunque ho concluso in quinta posizione. Adesso – ha aggiunto – il mio obiettivo sarà consolidare le mie sicurezze e migliorare le discipline nelle quali ancora trovo qualche difficoltà. Comunque tutto quello che ho realizzato oggi lo devo soprattutto a tutto lo staff che mi segue, supporta e soprattutto sopporta! Un grande ringraziamento va alla mia psicologa che dopo anni di fatiche mi ha aiutata a ritrovare il giusto equilibrio per affrontare queste competizioni divertendomi! Infine, ma non meno importante ringrazio tutta la mia famiglia, il mio compagno, il Centro Sportivo Carabinieri. Questo piazzamento lo dedico in particolare alla mia piccola nipotina Matilde e alla mia cagnolina Betty che dopo 17 anni purtroppo mi ha lasciato un mese fa”.

Nel pomeriggio, all’Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport (AASTMT), si è svolta la finale maschile. Anche in questo caso il nuovo format olimpico ha regalato spettacolo. Egitto ancora protagonista con la vittoria di Moutaz Mohamed (1583 punti, nuovo record), campione mondiale Junior una settimana fa in Ungheria. Secondo il pentatleta della Repubblica Ceca Matej Lukas (1574) che nello sprint finale ha avuto la meglio sul francese Ugo Fleurot, terzo con 1567 punti. Decimo l’azzurro Roberto Micheli (Fiamme Oro) che conclude con una buona gara (secondo tempo nel nuoto in 02:00.86 e 1536 punti complessivi finali) la sua prima Finale di World Cup. Termina così questo primo importante appuntamento internazionale. Ora, per la Nazionale italiana di Pentathlon Moderno, rotta verso i Campionati Europei, in programma dal 21 al 27 luglio 2025 a Madrid. A fine agosto, invece, dal 25 al 30, a Kaunas, in Lituania, si svolgeranno i Campionati Mondiali.

