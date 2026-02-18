Peculato e circonvenzione di incapaci, 8 arresti alle porte di Roma

ROMA (ITALPRESS) - Si è conclusa con l'arresto di otto persone una delicata e complessa attività d'indagine condotta dai Carabinieri del Nas di Roma. I militari hanno eseguito a Castel Gandolfo, Ariccia, Albano e Marina di Tor San Lorenzo otto misure cautelari personali: due custodie cautelari in carcere e sei arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura. Le indagini hanno riguardato una illegale appropriazione di risorse finanziarie di vittime fragili. Le misure cautelari sono state emesse nei confronti di due amministratrici di sostegno e di altri sei soggetti concorrenti nel reato, tra parenti e conoscenti delle stesse, tutti gravitanti presso un'associazione di volontariato d'assistenza e un centro pensioni. L'indagine trae origine da un'ispezione eseguita, nella primavera del 2024, presso una comunità per anziani nel Comune di Nettuno, dal Nas romano insieme alla locale Arma territoriale. vbo/mca3 (fonte video: Carabinieri)