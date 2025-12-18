Pecoraro Scanio “Ue cambi rotta, smantellare Pac è tradire lo spirito europeo”

ROMA (ITALPRESS) - "Sull’agricoltura la Commissione europea deve cambiare immediatamente rotta, oppure bisogna chiederne le dimissioni. È inaccettabile che l’Unione Europea attacchi l’agricoltura e i diritti dei consumatori europei". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, intervenendo sulle politiche europee in materia agricola e sulle proposte di oggi. "Da anni – prosegue Pecoraro Scanio – con la campagna No Fake Food ci battiamo per un’agricoltura che tuteli l’ambiente, garantisca i diritti dei consumatori e assicuri agli agricoltori un reddito dignitoso. L’Unione Europea è nata sulla Politica Agricola Comune: smantellare la PAC significa accoltellare lo spirito stesso su cui si fonda l’Europa". "Occorre – conclude Pecoraro Scanio – il ripristino e il potenziamento della PAC, nell’interesse degli agricoltori, dell’ambiente e dei cittadini consumatori. Non possiamo accettare l’importazione di prodotti pieni di glifosato e sostanze pericolose, dannose per la salute. Difendere il cibo genuino significa difendere l’Europa". mca1/sat (Fonte video: Fondazione UniVerde)