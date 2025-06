Pecoraro Scanio ”Sardegna aiuti gli agricoltori nei parchi”

ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, visitando il parco regionale di Tepilora, in Sardegna, ha rilanciato una proposta a governo e regione: “É importante che governo e regione sostengano agricoltori e allevatori che resistono in parchi e aree protette esercitando attività sostenibili. É un modo concreto per contrastare lo spopolamento. E va apprezzato l’impegno della Regione Sardegna per aumentare la percentuale di aree protette”, ha aggiunto, “dopo decenni occorre anche verificare la possibilità di attuare finalmente il parco del gennargentu ascoltando le istanze del territorio specialmente in materia di usi civici”.

– Foto screenshot da video Pecoraro Scanio –

(ITALPRESS)