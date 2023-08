ROMA (ITALPRESS) – “I grandi pini marittimi sono un simbolo di Roma. Migliaia sono a rischio. La cocciniglia tartaruga fa ammalare questi giganti vegetali e una volta secchi per evitare rischi vengono abbattuti”.

Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’ambiente lancia un appello al comune di Roma e al Governo! “Da tempo il Crea (consiglio per la ricerca in agricoltura) ha scritto anche al Comune di Roma su come intervenire per curare i pini. Alcuni cittadini in aree private a proprie spese hanno curato le piante .

Il Comune e anche il Governo devono avviare subito un piano di cura di tutte le piante malate! Assurdo lanciare tanti appelli e impegni per piantare milioni di nuovi alberi e poi non intervenire su questa emergenza”.

