Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito

IPA

ROMA (ITALPRESS) – Una donna è stata uccisa a coltellate oggi pomeriggio all’interno di un’abitazione a Colleferro, in provincia di Roma. L’allarme è scattato intorno alle 15:30, lanciato dalla figlia della vittima. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, la donna – una 50enne polacca – è deceduta sul posto per le ferite riportate. A poca distanza dal luogo del delitto, le forze dell’ordine hanno fermato il marito – un 69enne tunisino –  che è stato condotto in commissariato per essere interrogato e avrebbe ammesso di essere l’autore del femminicidio.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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