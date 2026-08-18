Donna uccisa a coltellate a Colleferro, fermato il marito

ROMA (ITALPRESS) – Una donna è stata uccisa a coltellate oggi pomeriggio all’interno di un’abitazione a Colleferro, in provincia di Roma. L’allarme è scattato intorno alle 15:30, lanciato dalla figlia della vittima. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, la donna – una 50enne polacca – è deceduta sul posto per le ferite riportate. A poca distanza dal luogo del delitto, le forze dell’ordine hanno fermato il marito – un 69enne tunisino – che è stato condotto in commissariato per essere interrogato e avrebbe ammesso di essere l’autore del femminicidio.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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