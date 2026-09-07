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Pecoraro Scanio “Non sottovalutare il voto in Sassonia”
ROMA (ITALPRESS) - "Il voto registrato in Germania, pur riguardando una realtà territoriale molto limitata rispetto all’intero Paese, rappresenta un segnale che non può essere sottovalutato. Dentro quel consenso si intrecciano paure profonde: la sicurezza dei cittadini, il timore di una guerra in Europa e le conseguenze di una situazione internazionale sempre più instabile". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital, commentando i recenti risultati elettorali in Germania. (ITALPRESS) ads/gsl