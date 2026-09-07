Caldo estremo, l’appello della Fnomceo per misure più efficaci

ROMA (ITALPRESS) - Il mondo supera la soglia di un grado e mezzo di riscaldamento e l’Onu lancia l’allarme sulle conseguenze per il pianeta. Eventi estremi sempre più frequenti e temperature record, anche in Italia, dove l’estate 2026 è stata tra le più calde di sempre. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri chiede misure più efficaci. mrc/gsl