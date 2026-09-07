Come l’IA sta trasformando le relazioni, in Campania 400 studiosi a confronto

NAPOLI (ITALPRESS) - "Battiti algoritmici: l'Educazione all'affettività ai tempi della quarta rivoluzione": è il tema scelto per la sesta edizione della REN Conference, una tre giorni organizzata dall'Università Pegaso tra Napoli e Ischia alla presenza di 400 studiosi provenienti da 50 Atenei e 10 Paesi, riuniti per confrontarsi su come l'intelligenza artificiale stia trasformando le relazioni, i processi di apprendimento e i contesti educativi. f08/fsc/gsl