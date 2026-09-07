Intesa Sanpaolo promuove le Pmi italiane dell’aerospazio nella Silicon Valley

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) - Dalla meccanica di precisione ai materiali compositi, dalla robotica alla cybersecurity, dai laser per l'esplorazione spaziale ai sistemi per satelliti e lanciatori. Dodici piccole e medie imprese italiane hanno portato per cinque giorni nella Silicon Valley uno spaccato della filiera nazionale dell'aerospazio, incontrando investitori, aziende, ricercatori e protagonisti dell'ecosistema tecnologico americano. La missione, promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT dal 31 agosto al 4 settembre, rappresenta la terza iniziativa realizzata insieme in tre anni e la prima interamente concentrata sull'aerospazio. xo9/fsc/gtr