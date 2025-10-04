Pecoraro Scanio “La Festa degli alberi rilancia l’amore per la natura”

ROMA (ITALPRESS) - In occasione della festa di San Francesco, patrono d'Italia e simbolo di amore per il creato, è stata celebrata la Giornata della Festa degli Alberi, iniziativa reintrodotta 25 anni fa dall'allora Ministro delle Politiche Agricole Alfonso Pecoraro Scanio, in collaborazione con il Ministro dell'Istruzione. "Questa ricorrenza – ha ricordato Pecoraro Scanio, oggi Presidente della Fondazione UniVerde – rappresenta un momento fondamentale per rilanciare nelle scuole e nei territori l'amore per gli alberi e per la natura. Ma non basta piantare: è necessario prendersi cura degli alberi, così come di ogni bene comune".