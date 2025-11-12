Pecoraro Scanio “Inaccettabile sentenza su Gaiola, mare di Napoli non è fogna”

ROMA (ITALPRESS) - "Il mare di Napoli non può essere una fogna e la sentenza del TAR che consente uno scarico fognario nella zona protetta della Gaiola a Posillipo è inaccettabile". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro dell’Ambiente. "Questa decisione – prosegue – va assolutamente impugnata al Consiglio di Stato. Condivido pienamente la battaglia di Marevivo e Greenpeace, a cui la Fondazione UniVerde si è aggiunta anche in sede giudiziaria, per fermare questo scempio ambientale. Occorre agire subito per tutelare una delle aree marine più preziose del nostro Paese". sat/mca2 Fonte video: Fondazione UniVerde