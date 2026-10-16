Pecoraro Scanio “Difendere agricoltura familiare e diritto a cibo sano”

ROMA (ITALPRESS) - “Innovare oggi per nutrire il domani non deve restare uno slogan. Servono azioni concrete per difendere l’agricoltura familiare, garantire la qualità del cibo e contrastare la fame e i danni legati agli alimenti ultraprocessati”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione promossa dalla Fao e dalle Nazioni Unite. “Dobbiamo sostenere le piccole aziende agricole e impedire che le persone siano costrette ad abbandonare le campagne, favorendo un’economia legata ai territori e contrastando il sovraffollamento delle grandi metropoli”, sottolinea Pecoraro Scanio, ricordando la legge sulla multifunzionalità agricola varata nel 2001 durante il suo mandato da ministro delle Politiche agricole, che ha contribuito a creare nuove opportunità per giovani, donne e piccole imprese. “È fondamentale tutelare la tracciabilità dei prodotti, sostenere i produttori e garantire risorse adeguate all’agricoltura europea, evitando tagli ai finanziamenti. Allo stesso tempo, occorre contrastare il fake food e promuovere un’alimentazione sana e di qualità”, aggiunge. mgg/gsl