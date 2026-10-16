Alfa Romeo Cuorerosso, svelata a Parigi la concept del futuro

ROMA (ITALPRESS) - Al Salone dell’Auto di Parigi 2026 debutta in anteprima mondiale Alfa Romeo Cuorerosso, concept car che anticipa la visione stilistica e tecnologica del Biscione. Non un’anticipazione di un modello di serie, ma un manifesto destinato a ispirare le future vetture del marchio, all’insegna di design, sportività ed elettrificazione. Il risultato è una coupé 2+2 con un coefficiente aerodinamico (Cx) di 0,28, ottenuto grazie alle superfici continue, alla coda tronca e al diffusore basso integrato. Il frontale reinterpreta lo storico Scudetto e il Trilobo, mentre la fiancata è attraversata dalla linea a cuneo. Cristalli a filo, comandi touch sul tetto al posto delle tradizionali maniglie e porte posteriori controvento contribuiscono alla pulizia del disegno. I cerchi forgiati riprendono il motivo telefonico, mentre sospensioni pneumatiche e freni carboceramici Brembo ne sottolineano la vocazione sportiva. L’abitacolo punta sul coinvolgimento del guidatore, con quattro sedili singoli, plancia ispirata alla 33 Stradale e comandi ridotti all’essenziale. Tre le modalità di guida previste: Cruise, Sport e Quadrifoglio. Per la configurazione più prestazionale, Alfa Romeo prospetta un V6 2.9 full hybrid abbinato alla trazione integrale Q4. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi progettuale: al momento non sono state annunciate specifiche definitive per un eventuale modello di serie. La carrozzeria sfoggia la nuova tinta Liquid Ink Red, caratterizzata da riflessi metallici e una profondità cromatica variabile con la luce. Nell’abitacolo, pelle Nabuk Poltrona Frau, metalli e materiali innovativi si combinano con soluzioni sostenibili, tra cui una pelle rigenerata composta per il 60% da scarti post-industriali. mrc/gtr