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Tg News – 16/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Studenti in piazza in tutta Italia, tensioni con la polizia - Venerdì nero, blocco dei tir e del trasporto aereo - Papa in costante miglioramento, telefonata con Putin - Da Mosca altro attacco all’Italia, Trump strappa con Kiev - Garlasco, difesa Sempio deposita consulenza in Procura - Istat, l’energia fa volare l’inflazione, +4,2% a Settembre - Mondiali ciclismo, Milan vince oro nell’inseguimento - Giustizia più vicina ai cittadini, 3 nuovi Uffici di prossimità nell'Agrigentino - Previsioni 3B Meteo 17 Ottobre azn