Tg Sport – 16/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ciclismo su pista, trionfo Milan ai Mondiali di Shanghai - Europa League, la Juventus vince 2-1 a Vigo - Poker Milan a Salisburgo, Cisse cala la tripletta - Conference League, l'Atalanta travolge 3-1 il Pafos - Chivu verso Bologna "Dobbiamo reagire e assumerci responsabilità" - Roma, emergenza per Gasperini prima del Genoa: ko Koné e Dybala - Napoli, Allegri sprona la squadra in vista della trasferta di Venezia - Eurolega, ennesimo ko per l'Olimpia Milano: crolla 97-101 contro Dubai - Abodi “Lascio alla Lega A e alle componenti il tema della candidatura di Malagò” /gtr