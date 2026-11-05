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Pecoraro Scanio “Da Malta con l’Onu per il Mediterraneo e il 30% di aree protette”
ROMA (ITALPRESS) - "La tutela del Mediterraneo deve diventare una priorità dell’agenda internazionale. Da Malta arriva un nuovo appello per accelerare il raggiungimento dell’obiettivo di proteggere almeno il 30% delle aree marine entro il 2030, una sfida globale rilanciata anche nel corso della recente conferenza internazionale in Armenia". Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde che promuove, in collaborazione con le Nazioni Unite attraverso il Programma per l’Ambiente (UNEP- Map) anche il tema della sostenibilità dei dissalatori, infrastrutture sempre più importanti per affrontare la crescente scarsità idrica, soprattutto nelle isole e nei territori maggiormente esposti agli effetti dei cambiamenti climatici. gsl/mrc