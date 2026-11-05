Pensioni, Bombardieri “Serve attenzione, la rivalutazione è un diritto”

ROMA (ITALPRESS) - "Bisogna dare più attenzione ai pensionati. Questo è un Paese che invecchia, abbiamo tutti chiaro il quadro economico, ma questo non può pesare sui pensionati. Bisogna affrontare la questione delle rivalutazioni, sono diritti acquisiti e non possono essere esercitati a seconda delle condizioni economiche. Ma questo non basta, bisogna trovare un sistema che possa garantire anche una maggiore assistenza, un sistema più equo, un sistema che rispetti la storia lavorativa di chi ha lavorato e dato tanto a questo Paese e continua ad essere un bancomat per le varie finanziarie". Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine del convegno "Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di giustizia" organizzato dalla Uilp. xb1/sat/gtr