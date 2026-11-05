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Diplomacy Magazine – Puntata del 5 novembre 2026
ROMA (ITALPRESS) - Nella quarantaduesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Andor Ferenc Dávid, Ambasciatore d'Ungheria in Italia. L'ambasciatore Ettore Sequi analizza il risultato delle elezioni Usa di metà mandato, definendolo "una sconfitta annunciata" per Trump, dopo che ha "disatteso le promesse" fatte due anni fa ai suoi elettori. L'ambasciatore Giampiero Massolo parte da una domanda provocatoria su "quanto sia arrabbiato Donald Trump" dopo lo tsunami elettorale di metà mandato, non tanto per la sconfitta, osserva il diplomatico, quanto per le dimensioni rilevanti della sconfitta stessa. lcr/azn