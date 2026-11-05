Barbagallo “Serve l’adeguamento delle pensioni all’inflazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Chiediamo l'adeguamento al 100% delle pensioni. Vorremmo far capire a tutti che questo non è un aumento delle pensioni, è un adeguamento all'inflazione che abbiamo già pagato. I pensionati non possono essere il bancomat del governo, dobbiamo fare in modo che possano avere una possibilità di spesa con la rivalutazione di tutte le pensioni". Lo afferma il Segretario generale Uilp, Carmelo Barbagallo, a margine del convegno "Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di giustizia" organizzato dalla Uilp. xb1/sat/azn