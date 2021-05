ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema Nutriscore a semaforo non mette in campo informazioni, è un sistema soltanto di condizionamento del mercato. Addirittura spesso va contro l’ambiente, hanno infatti semaforo verde alimenti con molto packaging”. Lo dice il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, intervenendo ad Agorà su Rai3.

“E’ assurdo che l’olio d’oliva abbia un colore arancio scuro per il Nutriscore, mentre altri cibi non sani hanno un semaforo verde. Stiamo cercando di creare una minoranza di blocco con Grecia, Cipro e Slovenia, cercando di far capire che quel tipo di etichettatura mette in crisi molte aziende e la dieta mediterranea che invece è un valore”, aggiunge Patuanelli. “Il Nutriscore rischia di essere un chiavistello per l’inserimento del cibo sintetico”, conclude il ministro.

