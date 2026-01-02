Passeggeri maltesi bloccati sul Danubio dopo l’incaglio di una nave da crociera

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un gruppo di passeggeri maltesi ha trascorso la notte di Capodanno bloccato sul fiume Danubio dopo che la nave da crociera su cui viaggiavano si è incagliata mentre era diretta a Bratislava. I 46 viaggiatori maltesi facevano parte di un totale di circa 200 passeggeri a bordo della MS nickoVision, salpata da Passau, in Germania, il 26 dicembre per una crociera festiva lungo il Danubio.

La nave aveva già fatto scalo a Melk, Vienna ed Esztergom, ma ha incontrato difficoltà a causa del basso livello delle acque mentre era in rotta verso Budapest. Impossibilitata a proseguire, la compagnia ha trasferito i passeggeri in pullman a Budapest per una visita guidata, prima del rientro a bordo. La tappa successiva prevista era Bratislava, la sera di Capodanno. Tuttavia, intorno alla mezzanotte, l’imbarcazione si è incagliata in acque poco profonde. Un rimorchiatore ha tentato di liberare la nave mercoledì, senza successo. Di conseguenza, i passeggeri hanno accolto il nuovo anno a bordo, partecipando a una cena di gala con musica e intrattenimento. Un secondo tentativo di disincagliare la nave, effettuato la mattina di Capodanno, è fallito. In seguito, ai passeggeri è stato chiesto di prepararsi al trasferimento in chiatta verso un’altra nave diretta a Bratislava, dove è previsto il soggiorno in hotel. La compagnia di crociere ha ricordato che i viaggi fluviali dipendono fortemente dalle condizioni meteorologiche e dai livelli dell’acqua, che possono rendere necessarie modifiche agli itinerari.

