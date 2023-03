MILANO (ITALPRESS) – Passanti aggrediti a Milano a scopo di rapina. Secondo una prima ricostruzione sarebbero due gli autori della serie di aggressioni a scopo di rapina che hanno portato al ferimento di 6 persone in via Sammartini e viale Brianza, nei pressi della stazione centrale di Milano. Gli episodi sono avvenuti in appena dieci minuti, poco prima delle 18 di stasera.

In via Giovanni Battista Sammartini sono state aggredite due donne: una 34enne che ha riportato un trauma volto dopo una collutazione ed è stata trasferita in codice Giallo all’ospedale San Paolo, mentre una 58enne ha riportato una ferita ad una mano. In viale Brianza un 68enne è stato ferito con un’arma da taglio ad una spalla ed è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda. Un 57enne con ferite da taglio a un braccio è stato portato in codice rosso al San Carlo. Un uomo con una ferita da taglio al torace e una donna con una ferita al collo sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico. Dalle prime ipotesi, sembra che alcuni dei feriti siano stati aggrediti perchè intervenuti in difesa di due donne vittime di un tentativo di rapina. La Polizia avrebbe fermato e accompagnato uno dei possibili aggressori in Questura. L’uomo sarebbe stato a sua volta accompagnato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.

