Modena, restano gravi quattro feriti, Mattarella e Meloni gli faranno visita

IPA84757029 - Modena, serious accident in Via Emilia a car at breakneck speed mows down a dozen pedestrians, some are in serious condition. This is a private photo posted on social media or broadcast media provided by this Agency. The Agency claims no ownership, including but not limited to copyright or licensing of the attached material. The fees charged by this Agency are for the Agency's services only and do not convey, nor are they intended to convey to you, any copyright or license ownership of the material. By posting this material you expressly agree to indemnify and hold harmless the Agency and its directors, shareholders, and employees from any loss, claim, damage, demand, expense (including attorneys' fees), or any cause of action or allegation against the Agency arising out of or related in any way to the posting of the material.

MODENA (ITALPRESS) – Restano gravi quattro delle persone coinvolte nell’evento avvenuto ieri pomeriggio, sabato 16 maggio, nel centro storico di Modena. Lo rende noto il sistema sanitario regionale, precisando che la situazione continua a essere gestita in stretto coordinamento con la Prefettura. All’Ospedale Maggiore di Bologna sono ricoverati in Rianimazione due pazienti di 55 anni. La donna presenta diversi traumi: le sue condizioni sono definite in lieve miglioramento ma restano critiche e permane il pericolo di vita. L’uomo, anch’egli politraumatizzato, è stabile e non sarebbe più in immediato pericolo di vita. La direzione ospedaliera ha inoltre attivato un’èquipe di psicologi per assistere i familiari. All’Ospedale Civile di Baggiovara sono invece ricoverate due donne. Una 69enne, arrivata in codice 3, è stata operata nelle scorse ore e si trova in condizioni gravi ma stabili. Una 53enne, anch’essa giunta in codice 3, è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici e versa in gravi condizioni. Per entrambe la prognosi resta riservata. Un uomo italiano di 59 anni, trasportato in codice 2 con un trauma facciale, ha trascorso la notte in osservazione presso la Medicina d’Urgenza. Per lui i medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni. Sono stati invece dimessi dal Pronto soccorso del Policlinico di Modena gli altri tre feriti coinvolti: una donna di 22 anni con trauma cranico, giudicata guaribile in 10 giorni; un uomo di 30 anni colpito da un attacco di panico, con prognosi di 2 giorni; e un uomo di 47 anni con una ferita da taglio, dimesso con 7 giorni di prognosi. Per assistere le persone presenti nel centro storico al momento dei fatti, gli esercenti delle attività commerciali e i familiari che non è stato possibile contattare direttamente, è stato attivato un servizio di psicologia dell’emergenza. Il supporto, affidato a un’èquipe specializzata nella gestione di situazioni traumatiche, è raggiungibile al numero 3398322090.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recheranno in visita ai feriti. La premier ha annullato la sua visita a Cipro, dove era previsto un bilaterale con il Presidente della Repubblica, per fare rientro in Italia ed essere al fianco del Capo dello Stato.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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