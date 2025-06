ROMA (ITALPRESS) – E’ partito a Roma, al grido di “Palestina libera” sulle note di ‘Bella Ciao’, il corteo per Gaza, la manifestazione pro-Palestina promossa dai partiti di centrosinistra Avs, M5s e Pd, e sostenuta da movimenti, associazioni e singoli cittadini, con partenza da piazza Vittorio Emanuele II e arrivo a Porta San Giovanni. Tra i leader di partito presenti Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli dietro lo striscione che apre il corteo alla partenza.

“Quella di oggi è un’enorme risposta di partecipazione del popolo italiano per dire basta alla strage dei palestinesi – ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein -. Questa è un’altra Italia che non tace, un’Italia che vuole il cessate il fuoco e che chiede il riconoscimento dello Stato della Palestina: questa è l’Italia che vogliamo”.

A farle eco, il presidente del M5s, Giuseppe Conte: “Questa è la piazza dell’umanità contro uno sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano. Ci sono misure concrete nella nostra mozione unitaria da cui parte questa iniziativa. La presenza di tantissimi cittadini oggi è il segno che l’opinione pubblica e gli italiani non ci stanno più: stop a questo sterminio”.

“Oggi a Roma un’enorme manifestazione, un’oceanica risposta di popolo, è la risposta dell’indignazione, dell’Italia migliore, di chi chiede al governo di non trascinare il nostro Paese nell’infamia della storia”. Così Nicola Fratoianni, leader di Alleanza verdi e sinistra alla manifestazione per Gaza organizzata insieme a Pd e M5S. “Chiediamo il riconoscimento dello Stato Palestinese, sanzioni e sospensione dell’accordo Ue-Israele, il non rinnovo del protocollo militare, occorrono misure concrete per fermare lo sterminio, l’ecatombe davanti ai nostri occhi a Gaza. L’Italia migliore oggi dice a Meloni: basta complicità, ipocrisia e codardia”, ha aggiunto.

“Siamo qui in piazza perché vogliamo trasformare l’Italia in un presidio di umanità contro l’orrore di Gaza e per dire basta all’ipocrisia del governo Meloni che chiude gli occhi davanti a questi orrori, basta accordi militari ed economici, fermiamo il criminale Netanyahu”. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde

