CATANZARO (ITALPRESS) – E’ attivo sul portale istituzionale lo Sportello unico digitale della Zona Economica Speciale della Calabria presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività potranno presentare la propria richiesta. La piattaforma è stata avviata in tempi rapidi, ed è stata realizzata grazie al Dl Recovery, opererà secondo i migliori standard tecnologici. Un unico sportello digitale per le diverse esigenze, “è uno strumento pensato per rendere più semplici e veloci le relazioni tra le imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione totalmente telematica delle istanze, dichiara il Commissario Straordinario del Governo della Zes Calabria Giosy Romano. Tutti gli utenti hanno quindi un unico interlocutore, certezza sui tempi e sulle procedure. Un solo punto di accesso per qualsiasi procedimento amministrativo, dalle istanze legate alle attività produttive, all’edilizia, al territorio, all’ambiente. Viaggiamo spediti nel segno della semplificazione, per essere al fianco delle imprese che puntano sulla Zona Economica Speciale”. Lo Sportello Unico Digitale ha un accesso semplice ed è dotato di compilazione guidata per essere alla portata di tutti: rispetta infatti i criteri di accessibilità e per utilizzarlo è sufficiente un dispositivo connesso alla rete. Semplice e sicuro, lo Sportello Unico Digitale guida l’utente nelle fasi di compilazione online di ogni pratica, invitandolo a compilare le sezioni dei moduli in base alle informazioni via via caricate. Tutti i dati inseriti sono controllati e validati in modo approfondito fin dall’inizio, per garantire una maggiore sicurezza e completezza delle informazioni trasmesse.(ITALPRESS).

Photo credits: Ufficio Stampa Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale della Calabria