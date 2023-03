ROMA (ITALPRESS) – Parte da Roma, giovedì 30 marzo, nello Spazio Filatelia di Piazza San Silvestro, la Mostra Itinerante dedicata ai fumetti. In occasione dei Festival del Fumetto, in calendario nei prossimi mesi in tutta Italia, Poste Italiane ha organizzato una mostra itinerante che raccoglierà le riproduzioni più famose dei francobolli ispirati al mondo dei Comics.

La Rassegna tematica, prevede un “viaggio nel tempo” prendendo spunto dai primi francobolli emessi dedicati a Tex e Corto Maltese, attraversa il cambio di millennio con Diabolik, Jacovitti, Mafalda e i personaggi Disney fino ad arrivare ai francobolli disegnati da Zero Calcare per la “Giornata della Filatelia 2022”.

La mostra itinerante, partirà in contemporanea a Milano, in via Cordusio, e coinvolgerà progressivamente anche gli altri Spazio Filatelia sul territorio nazionale.

La Filatelia rafforza così la sua sinergia con il mondo dei fumetti offrendo ad appassionati o semplici visitatori la possibilità di ammirare gratuitamente dei prodotti unici nel loro genere. Per qualsiasi informazione o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

