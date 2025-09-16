Parte AppLI, il web coach del Ministero del Lavoro. Calderone “Primo passo”

ROMA (ITALPRESS) – È operativo AppLI, l’assistente virtuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il web coach, sviluppato in collaborazione con Inps per affiancare i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo, si legge in una nota, è accessibile gratuitamente e senza limiti di orario collegandosi al sito del Ministero e cliccando sul link https://appli.lavoro.gov.it. Al momento l’accesso è riservato ai cittadini tra i 18 e i 35 anni in possesso di SPID e CIE.

“AppLI rappresenta il primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente costruito da una pubblica amministrazione e, con un approccio etico, trasparente e partecipativo, mira ad accompagnare i giovani nella fase di attivazione e riattivazione in modo inclusivo, sostenibile ed efficace, utilizzando le tecnologie più avanzate al servizio della collettività”. Il web coach nasce “da un processo di co-creazione che ha visto coinvolti, sin dalle fasi progettuali, giovani utenti, regioni, centri per l’impiego ed esperti del settore”. Un approccio evolutivo che si manterrà nel tempo: il sistema sarà costantemente monitorato e migliorato anche grazie ai feedback degli utenti, che guideranno l’introduzione di nuove funzionalità e il perfezionamento dei servizi offerti.

“La tecnologia, quando è ben progettata e usata con responsabilità, può accorciare le distanze, rendere i servizi più semplici e più vicini – ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -. AppLI è uno strumento gratuito, accessibile e umano, nato con i giovani e per i giovani, che non sostituisce il lavoro degli operatori, ma lo rafforza. È un primo passo: lo miglioreremo insieme a chi lo userà, perché ogni talento merita un’opportunità”.

