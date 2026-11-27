Parkinson, la sfida quotidiana raccontata in un cortometraggio

MILANO (ITALPRESS) - Un corpo che rallenta, si irrigidisce, a volte si blocca, e una voglia di reagire che non si ferma. È il Parkinson raccontato da “Un, due, tre, stella!”: il cortometraggio vincitore del primo contest cinematografico sulla vita con la malattia, promosso in occasione della Giornata Nazionale del Parkinson dalla Confederazione Parkinson Italia con il patrocinio della Fondazione LIMPE e il supporto non condizionante di Zambon. La metafora del noto gioco per bambini permette di evidenziare come il Parkinson comprometta seriamente il movimento e spesso determini un’alternanza obbligata di “stop” e “go”: entro 10 anni dall’esordio della malattia oltre l’80% dei pazienti convive con le fluttuazioni motorie, tra fasi ON in cui i sintomi sono sotto controllo e fasi OFF in cui il corpo è costretto a rallentare. f12/mgg/azn