MILANO (ITALPRESS) – Pierluigi Pardo, tra i protagonisti della giornata di presentazione del nuovo palinsesto di Radio 24 che si è svolta presso il Museo delle Culture di Milano, si è espresso ai microfoni di Italpress in merito al recente cambio avvenuto sulla panchina della nazionale italiana, che ha riguardato la figura del commissario tecnico. Queste le sue parole: “Meglio uno Spalletti motivato che un Mancini annoiato. Le offerte che arrivano dall’Arabia sono clamorose, è difficile immaginare che non ci sia un’attinenza tra l’offerta che ha ricevuto (Mancini ndr) e la decisione di lasciare, ma credo che siamo in buone mani”.

