VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, ha firmato oggi la nomina del nuovo presidente del Parco Delta del Po. Alla guida dell’ente è stato indicato Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle. “Esprimo i più sinceri auguri di buon lavoro a Roberto, un amico e soprattutto un custode innamorato del territorio del Delta – dichiara Alberto Stefani -. Sono certo che farà un buon lavoro, coordinando le iniziative locali, in condivisione con gli amministratori, con i progetti della Regione che, voglio essere chiaro, ha intenzione di investire per valorizzare le aspirazioni di questa area del Veneto, ancora poco conosciuta, ma che molto può dare in termini di bellezza, cultura e sviluppo. Roberto – conclude Stefani – è noto per le sue qualità di ascolto, visione e mediazione. Sono certo che le farà brillare anche nel nuovo incarico”.

– Foto di repertorio Regione Veneto –

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