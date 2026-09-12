Export, Bitonci “In Veneto raggiunti 20,9 miliardi nel secondo trimestre, crescita del 3,2%”

VENEZIA (ITALPRESS) – “I dati Istat sul secondo trimestre 2026 confermano che il sistema produttivo veneto sta reagendo con forza alle difficoltà internazionali degli ultimi mesi”. Lo dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione Massimo Bitonci, commentando i nuovi dati sull’export regionale diffusi da Istat. Nel secondo trimestre 2026 l’export veneto ha raggiunto 20,9 miliardi di euro, in crescita del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nel primo semestre dell’anno il valore complessivo sale a 41,7 miliardi, con un incremento del 4,1% sul 2025. “Un segnale particolarmente positivo arriva dalle vendite verso l’Unione Europea, cresciute del 2,3% nel semestre, e dall’accelerazione registrata nel secondo trimestre verso mercati come la Spagna, in crescita del 9% – prosegue Bitonci –. Continuiamo però a monitorare con attenzione il comparto vitivinicolo, che sconta un calo dell’8,4% a livello regionale, e la contrazione verso i Paesi OPEC, pari al 21% nel semestre, aggravata dalla crisi apertasi a fine febbraio”.

Sul fronte asiatico, l’assessore sottolinea il dato relativo agli scambi con la Cina: se le esportazioni venete verso il gigante asiatico calano del 6,2% nel semestre, le importazioni dalla Cina registrano invece un balzo del 34%, superando i 4 miliardi di euro nei primi sei mesi dell’anno. “Guardiamo con grande interesse all’opportunità rappresentata dal Mercosur, area verso cui l’export veneto cresce del 13% nel semestre, con un’accelerazione al 19% nel solo secondo trimestre – aggiunge Bitonci -. Si tratta di una direzione su cui la Regione intende continuare a investire”. Tra le province, si segnalano le performance di Vicenza (+6,81% nel secondo trimestre), Venezia (+6,74%), Rovigo (+6,71%) e Padova (+4,13%). “La Regione del Veneto continuerà a sostenere le imprese nel percorso di internazionalizzazione, anche grazie alla stretta collaborazione con Finest, che recentemente ha dato il via libera ad un fondo dedicato di 20 milioni di euro, finanziato anche dalla Regione, e con particolare attenzione alla diversificazione dei mercati di sbocco e al rafforzamento della competitività dei comparti più esposti alle tensioni internazionali”, conclude l’assessore.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

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