Maratonina di Mestre, in 1.200 al traguardo per la diciassettesima edizione

VENEZIA (ITALPRESS) – Si è svolta, stamane, la 17^ edizione della Maratonina di Mestre, l’ormai tradizionale evento podistico non competitivo che ha saputo coniugare ancora una volta la passione per lo sport con l’impegno sociale e la valorizzazione del territorio. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Maratonella ASD in stretta collaborazione con il Comune di Venezia, ha preso il via dalla centralissima Piazza Ferretto. Circa 1.200 partecipanti hanno colorato le strade della città, misurandosi su tre differenti percorsi di 6, 11 e 19 chilometri. I tracciati hanno toccato le principali aree verdi del territorio mestrino, guidando i podisti attraverso il Parco Bissuola, il Bosco dell’Osellino, il Parco San Giuliano e Forte Marghera, per poi concludersi con l’arrivo in tarda mattinata sempre in Piazza Ferretto. A rappresentare l’Amministrazione comunale era presente l’assessore allo Sport, Silvia Peruzzo Meggetto. Al nastro di partenza e lungo il percorso hanno preso parte anche l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Brunello, che ha partecipato attivamente alla corsa, e il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Gennaro Marotta, insieme a diversi consiglieri comunali e di municipalità.

“La Maratonina di Mestre è una bellissima festa dello sport che ogni anno riesce a coinvolgere atleti, famiglie e cittadini, permettendo di vivere la nostra città in un modo diverso – ha dichiarato l’assessore Peruzzo Meggetto -. Oggi, per questa 17^ edizione, Mestre si è messa in movimento: si è corso attraverso i suoi parchi, le sue strade e i suoi luoghi simbolo, trasformando il contesto urbano in un grande campo di gara aperto a tutti. Come Amministrazione vogliamo continuare a sostenere manifestazioni che portano lo sport fuori dagli impianti, direttamente nelle piazze e negli spazi pubblici, perché lo sport è prima di tutto partecipazione, benessere e senso di comunità. Il mio sincero ringraziamento va agli organizzatori, ai tantissimi volontari e a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria giornata”.

Il forte legame tra sport e solidarietà si è confermato il vero cuore pulsante dell’iniziativa. Anche quest’anno, infatti, l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a tre importanti realtà assistenziali profondamente radicate nel tessuto locale: l’Avapo Mestre (Associazione Volontari Pazienti Oncologici), l’Avis Mestre e Zelarino e la Lilt di Venezia. Piazza Ferretto ha fatto da cornice non solo all’arrivo degli atleti, ma anche ai numerosi gazebo delle associazioni sportive del territorio che hanno voluto manifestare il proprio supporto e promuovere le rispettive discipline, con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza alla pratica sportiva e a uno stile di vita sano. Il corretto e sicuro svolgimento della corsa è stato garantito dal fondamentale presidio sul territorio dei volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e delle associazioni cittadine, che hanno monitorato i punti più critici dell’intero percorso.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

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