Parco dell’Asinara, dalla Regione Sardegna via libera all’approvazione del Piano

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato l’aggiornamento del Piano del Parco Nazionale dell’Asinara, completando un percorso tecnico-amministrativo previsto dalla normativa nazionale e finalizzato a rendere ancora più efficace la gestione di uno dei patrimoni ambientali più preziosi della Sardegna. L’aggiornamento mantiene inalterati gli obiettivi di tutela ambientale e di conservazione che caratterizzano il Parco e ne integra l’impianto con due nuovi dispositivi gestionali, pensati per rendere più efficace l’attuazione delle politiche di gestione e valorizzazione del territorio.

“L’Asinara rappresenta uno dei simboli più importanti del patrimonio naturalistico della Sardegna e del Mediterraneo”, dichiara l’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi. “Con questo aggiornamento dotiamo il Parco di uno strumento più moderno, capace di accompagnare la tutela della biodiversità con una gestione più efficace del territorio, nel pieno rispetto degli elevati livelli di protezione ambientale che contraddistinguono quest’area”. Il provvedimento conclude un iter che ha coinvolto l’Ente Parco, la Comunità del Parco e le strutture regionali competenti: l’aggiornamento ha ricevuto il parere favorevole della Comunità del Parco, è stato adottato dal Commissario straordinario, escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e sottoposto a consultazione pubblica conclusasi senza osservazioni.

Tra le principali innovazioni introdotte figurano i nuovi “Ambiti Territoriali”, che consentiranno una migliore organizzazione dello spazio finalizzata alla conservazione attiva delle risorse ambientali e storico-culturali, senza modificare la zonizzazione vigente né introdurre nuove destinazioni d’uso. Il Piano aggiorna inoltre i modelli di gestione attraverso l’introduzione dei “campi del progetto”, strumenti operativi destinati a individuare le priorità di intervento e a rendere più efficace la fase attuativa della pianificazione. “L’aggiornamento del Piano, conclude la Laconi, conferma la scelta della Regione di investire su una gestione delle aree protette fondata su basi scientifiche, pianificazione di lungo periodo e collaborazione istituzionale. Proteggere l’Asinara significa tutelare un patrimonio naturale unico, ma anche creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile capace di valorizzarne le preziose risorse ambientali, paesaggistiche e culturali”.

Con l’approvazione odierna la Regione conclude il procedimento di aggiornamento del Piano del Parco Nazionale dell’Asinara, assicurando all’area protetta uno strumento pianificatorio pienamente coerente con il quadro normativo vigente e con le esigenze di una gestione moderna ed efficace del territorio.

Soddisfazione espressa anche dal Presidente del Parco Nazionale dell’Asinara Gianluca Mureddu. “Sono particolarmente orgoglioso del risultato raggiunto dall’Ente che diventa il secondo Parco Nazionale italiano a dotarsi dell’aggiornamento del Piano, garantendo uno strumento all’avanguardia per la tutela degli ecosistemi e una solida base per lo sviluppo economico del territorio. Il nuovo Piano apre inoltre allo sviluppo oltre i confini naturali segnati dal mare, per un progetto di area vasta in un’ottica di Rete e Città Metropolitana. Voglio ringraziare particolarmente gli uffici dell’Ente per il prezioso lavoro svolto, l’Assessorato Ambiente della Regione Sardegna per il sostegno costante e l’Università di Sassari”.

– Foto ufficio stampa Regione Sardegna –

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